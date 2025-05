Índia-Paquistão: uma relação hostil

A Índia e o Paquistão estiveram envolvidos em quatro grandes guerras até aos dias de hoje desde que conquistaram a independência da Grã-Bretanha em Agosto de 1947. Estiveram também envolvidos em dezenas de escaramuças e conflitos de menor intensidade.

Em 1947, foram criados dois estados separados, constituindo o “divórcio” mais violento da história. A Índia, onde predominam os hindus, e o Paquistão, onde predominam os muçulmanos. A coexistência dos dois países foi manchada pela violência em massa e pelos movimentos populacionais, causando feridas irreparáveis ​​e grande desconfiança mútua.

A Guerra Indo-Paquistanesa de 1947-1948, também conhecida como a Primeira Guerra de Caxemira, foi uma guerra travada entre a Índia e o Paquistão pelo estado principesco de Jammu e Caxemira, uma região estrategicamente importante nos Himalaias Ocidentais, a norte da Índia e do Paquistão. A Índia ocupava então cerca de dois terços da região e o Paquistão, o outro terço.

De referir ainda que a China controla parte da Caxemira, com Aksai Chin a leste, desde a década de 1960.

Caxemira cobre uma área de 222.200 quilómetros quadrados. Cerca de 4 milhões de pessoas vivem na Caxemira administrada pelo Paquistão e 13 milhões em Jammu e Caxemira administrada pela Índia.

A população da região é predominantemente muçulmana. O Paquistão controla as partes norte e oeste, nomeadamente Azad Caxemira, Gilgit e Baltistão, enquanto a Índia controla as partes sul e sudeste, incluindo o Vale de Caxemira e a sua maior cidade, Srinagar, bem como Jammu e Ladakh.

Caxemira não tem apenas uma importância estratégica, mas também um profundo valor simbólico para a Índia e o Paquistão, que ambos os países reivindicam integralmente.

O Paquistão sublinha que a maioria da população de Caxemira é muçulmana e, por isso, considera-a uma extensão natural de si própria, enquanto a Índia enfatiza a sua natureza multi-religiosa e, por isso, considera-a parte integrante da mesma.

Caxemira tornou-se também parte da narrativa nacional de ambos os países, dificultando politicamente qualquer recuo. O termo “Caxemira ocupada pela Índia” domina o discurso dos media paquistaneses, enquanto os livros escolares paquistaneses retratam a Índia de forma negativa.

Ao mesmo tempo, a região é rica em recursos hídricos, vitais para a agricultura no norte da Índia e no Paquistão. Os maiores rios da região, entre outros, nascem ou passam por Caxemira. Em particular, o rio Indo nasce no Tibete, atravessa a Índia a partir da Caxemira indiana e desagua no Paquistão, constituindo a principal artéria do sistema hidrológico paquistanês. Mais de 90% da agricultura paquistanesa depende direta ou indiretamente das suas águas. As águas do rio Indo não são apenas um recurso natural, mas também uma questão geopolítica.

Em 1965, a guerra voltou a eclodir entre a Índia e o Paquistão, o que ficou conhecido como a Segunda Guerra de Caxemira, uma série de escaramuças entre as forças militares dos dois países, de agosto de 1965 a setembro do mesmo ano. Os combates tiveram lugar nesta área territorial, reivindicada por ambos os países, e foram uma continuação das batalhas aí travadas em 1947. Embora a guerra tenha durado apenas três semanas, foi particularmente sangrenta.

A Guerra Indo-Paquistanesa de 1971 começou com a Guerra da Independência do Bangladesh, então conhecida como Paquistão Oriental. O apoio indiano ao movimento independentista do Bangladesh foi a génese deste conflito, que foi uma continuação da anterior guerra de 1965 entre a Índia e o Paquistão.

A Força Aérea Paquistanesa, num movimento espetacular, lançou um ataque preventivo contra bases aéreas no norte da Índia, a 3 de dezembro de 1971, com o objetivo de destruir a Força Aérea Indiana em terra. O ataque aéreo colocaria a Índia na guerra entre o Paquistão e o Bangladesh, que já tinha eclodido a 26 de março de 1971, e culminaria com a derrota do exército paquistanês a 16 de dezembro do mesmo ano e a subsequente independência do Bangladesh.

A Guerra de Kargil ocorreu entre maio e julho de 1999 entre o Paquistão e a Índia na região de Kargil. A guerra foi travada a altitudes elevadas, de cerca de 5.000 metros, e sob condições extremas, sendo um conflito amplo e mortífero. A guerra resultou em baixas significativas para ambos os lados, com estimativas de mortes de militares indianos a rondar os 527 e perdas paquistanesas que variam entre 400 e 4.000.

A Índia e o Paquistão, que têm números estimados de ogivas nucleares iguais — a Índia possui 172 ogivas nucleares e o Paquistão 170 — voltaram recentemente a envolver-se num conflito militar, o conflito mais grave entre as duas potências nucleares em duas décadas.

O novo “capítulo” de tensão começou nas primeiras horas de quarta-feira, 7 de maio de 2025, quando a Índia bombardeou nove alvos dentro do Paquistão e da Caxemira paquistanesa, em retaliação pelo massacre de 22 de abril de 2025, quando 25 turistas indianos e um cidadão nepalês foram assassinados por homens armados no resort turístico de Pahalgam, no Vale de Baisaram, causando indignação generalizada na Índia.

Desde as primeiras horas após o massacre que Nova Deli acusou Islamabad de apoiar o grupo extremista responsável por este ataque assassino, algo que o governo paquistanês negou categoricamente.

Após quatro dias de violentos confrontos na fronteira entre as duas potências nucleares, foi alcançado um acordo de cessar-fogo a 10 de maio de 2025, após intensa pressão diplomática dos EUA, o que será gratificante se for consolidado e não se revelar frágil.

A Índia, no entanto, é maior em população, poder económico e militar do que o Paquistão. A população da Índia é de 1,438 mil milhões, enquanto a do Paquistão é de 247,5 milhões. Está também classificada como a 4ª potência militar mais poderosa do mundo, enquanto o Paquistão ocupa a 12ª posição. A Índia ocupa também a 5ª posição entre as economias mais poderosas do mundo.

Após o trágico incidente em Pahalgam, a Índia suspendeu o Tratado das Águas do Indo de 1960, que dividia os seis rios da Bacia do Indo entre os dois países. A suspensão do Tratado pela Índia, uma medida de retaliação após o violento ataque, não é apenas uma medida simbólica, mas também tem consequências materiais.

Para terminar, gostaria de realçar que os dois países devem finalmente encontrar uma solução para as suas diferenças — o que não é certamente fácil — e trilhar o caminho para uma paz duradoura, uma vez que são potências nucleares e um confronto nuclear entre eles, que poderia resultar de um erro fatal, seria absolutamente devastador.

*Isidoros Karderinis nasceu em Atenas em 1967. É jornalista, correspondente de imprensa estrangeira credenciado junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia, além de economista, romancista e poeta. Os seus artigos e reportagens foram publicados em jornais, revistas e sites de 130 países. Facebook: Karderinis Isidoros