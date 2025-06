Carta Aberta em Defesa da Memória e da Verdade Histórica

É com profunda indignação que dirigimos esta carta à opinião pública, em resposta à forma desrespeitosa como tem sido tratada a memória de um homem falecido — cuja vida foi marcada pela dignidade, pelo serviço público e pela abnegação. No mínimo, esperava-se um gesto elementar de respeito — se não por ele, ao menos pelos seus familiares. Estes, sim, vítimas diretas das sevícias do regime colonial e, também, da violência e abandono que marcaram muitos dos anos que se seguiram à independência.

O que temos testemunhado, no entanto, é uma manifestação de cobardia moral, disfarçada de análise histórica.

Sunguê náchi fiá fá!

Não podemos ignorar a seletividade com que certas vozes se erguem contra figuras do passado. Onde estavam esses indignados quando Négus e Amâncio foram brutalmente assassinados pela PIDE/DGS? Que protestos se ouviram aquando da morte de Lereno da Mata? Que repúdio público surgiu perante o assassinato bárbaro de quatro civis desarmados e imobilizados, já em plena era republicana?

A verdade é que, nestes e noutros casos, a pena de morte foi aplicada na prática, embora nunca formalmente sancionada — já depois da proclamação da República. E, no entanto, desses mesmos comentadores não se ouviu uma só palavra de indignação. Fica claro que o que está em causa não é a justiça histórica, mas sim o ressentimento de quem viu ruir os privilégios usufruídos durante o regime colonial. Privilégios que, em muitos casos, foram até protegidos ou renovados no pós-independência.

Importa, ainda, esclarecer que o cidadão recentemente falecido se afastou da vida pública antes de 12 de julho de 1975, data da independência nacional. Não pode, por isso, ser responsabilizado pelo descalabro político e social que se seguiu. Muito pelo contrário: a sua conduta, sempre guiada por princípios de serviço, compromisso patriótico e respeito pelas instituições, deveria hoje servir de exemplo.

Quem sabe se os que assumiram os destinos da nação após a independência tivessem agido com o mesmo sentido de responsabilidade e entrega, a realidade do nosso povo não seria hoje bem diferente.

Com esta carta, apelamos a uma memória justa, ao respeito pelos mortos e ao compromisso com a verdade histórica — livres de conveniências ideológicas, revisionismos seletivos e oportunismos pessoais.

Pelo respeito, pela justiça e pela história.

Lisboa

Jorge L.A.Torres – 29/05/2025