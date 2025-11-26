25 DE NOVEMBRO: O dia que rasgou a alma do país

Há três anos, São Tomé e Príncipe acordou ferido.

Não foi o canto do mar nem o murmúrio das ilhas que nos despertou, foram disparos, rumores, uma encenação grotesca que nos quis fazer acreditar num golpe inexistente.

Momentos depois, o país parou diante dos ecrãs dos telemóveis: um pivot com ar sério e à desportiva anunciava que “tudo estava sob controlo”.

Mas não estava. Nada estava.

Porque, nos bastidores daquele teatro macabro, um ódio sem rosto e uma sede de poder sem limites transformavam a mentira em sangue.

E aquilo que se preparou como espetáculo tornou-se massacre.

Quatro homens indefesos,

Arlécio, Armando, Into e Isac, nomes que o país sussurra com dor,

foram torturados, humilhados, mutilados, executados à luz do dia,

enquanto gargalhadas ecoavam sobre a vida arrancada.

Foi o dia mais sombrio das ilhas do Nome Santo desde a Independência.

Um dia em que se matou não apenas cidadãos, mas a própria dignidade da República e bom nome das Forças Armadas.

Hoje, ao fechar os olhos, ousamos sonhar.

Sonhamos que o país acorda finalmente em paz.

Sonhamos que:

– O mandante foi identificado, julgado e condenado.

– Os executores enfrentaram um tribunal competente e imparcial.

– As famílias tiveram finalmente o direito ao funeral que há três anos lhes foi roubado.

– As crianças ficaram sob proteção do Estado que lhes deve amparo.

– O sobrevivente, Lucas, respira o ar da liberdade ao lado da sua família.

– O povo, reconciliado com a verdade, encontra cura para as suas feridas.

– A justiça, enfim feita, fecha um dos capítulos mais trágicos da nossa história.

Ufa…

É apenas um sonho.

Um sonho que o país repete em silêncio, com lágrimas guardadas.

Porque a verdade é dura:

eles não querem resolver este caso.

Eles preferem o esquecimento, o silêncio, o adiamento, a confusão.

Preferem que o tempo apague aquilo que o dever deveria esclarecer.

Mas como podem eles dormir tranquilos?

Mas há algo que nem eles conseguem matar.

Podem atrasar a justiça,

mas não podem matar a memória.

Podem calar os relatórios,

mas não podem calar o povo.

Podem esconder documentos,

mas não podem esconder a verdade.

Porque Arlécio, Armando, Into e Isac não estão mortos.

Não. Eles vivem e viverão sempre na alma deste povo que se recusa a esquecer.

Eles estão vivos:

– na consciência dos que constroem o país com honestidade;

– no espírito dos que acreditam num futuro mais justo;

– na coragem dos que levantam a voz enquanto outros tentam calar;

– na fraternidade de um povo que, mesmo ferido, insiste em amar a sua terra.

A justiça ainda não foi feita.

Mas o país está desperto.

E um povo desperto nunca mais volta a dormir

enquanto a verdade não se cumprir.

Porque há feridas que não cicatrizam com silêncio.

Cicatrizam com um a justiça.

E a justiça é tudo o que pedimos e tudo o que merecemos.

Pela memória.

Pela dignidade.

Pela nação mais ditosa da terra.

Olinto DAIO

25 de novembro de 2025