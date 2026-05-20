A Presidência da República não é um prémio político

Num contexto marcado por incertezas políticas, movimentações partidárias e preparação das próximas eleições presidenciais, torna-se importante refletir sobre uma questão muitas vezes esquecida: a Presidência da República não deve ser vista como um prémio político.

Infelizmente, em muitas democracias frágeis, cria-se a ideia de que a função presidencial pode servir como recompensa por fidelidade partidária, compensação de carreiras políticas ou instrumento de equilíbrio interno entre grupos e interesses. Quando isso acontece, a função presidencial perde grande parte da sua dimensão patriótica e institucional.

O Presidente da República não existe para satisfazer partidos, grupos económicos, individualidades ou interesses pessoais. Existe para servir a Nação.

A Constituição confere ao Presidente um papel muito particular. Ele representa todos os cidadãos, incluindo aqueles que não votaram nele. Deve garantir o regular funcionamento das instituições, defender a estabilidade nacional e proteger o interesse superior do país.

Por isso, a escolha de um Presidente não deveria depender apenas da força de um aparelho partidário ou da popularidade momentânea de um candidato.

Como cidadãos responsáveis precisamos perguntar: Esta pessoa possui maturidade política? Tem equilíbrio emocional? Tem capacidade de unir? Tem sentido de Estado? Consegue colocar o país acima das conveniências partidárias?

Em momentos de crise, o país não precisa apenas de políticos. Precisa de referências. Precisa de serenidade. Precisa de liderança responsável.

A magistratura suprema da nação não pode transformar-se num espaço de vaidade, revanche política ou prolongamento das disputas partidárias. Quando isso acontece, as instituições enfraquecem e a sociedade divide-se ainda mais.

O atual contexto de São Tomé e Príncipe exige exatamente o contrário. Exige uma figura capaz de inspirar confiança, promover diálogo, reduzir tensões e ajudar o país a reencontrar estabilidade e direção.

O verdadeiro Chefe de Estado não é aquele que chega ao cargo para representar apenas um grupo. É aquele que compreende que, ao assumir a mais alta função da República, passa a carregar simbolicamente o destino de toda a Nação.

Talvez esteja precisamente aí uma das maiores maturidades democráticas que ainda precisamos construir: compreender que alguns cargos não pertencem aos partidos, pertencem ao país.

E isso leva-nos naturalmente à próxima reflexão:

O Presidente deve governar para o partido ou para a Nação?

Segue a nossa página para acompanhar esta série de reflexões até às eleições e receber os próximos artigos em primeira mão.

BY: Olinto Daio

17/05/2026