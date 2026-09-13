Os Órgãos De Soberania De São Tomé e Príncipe

A actual constituição política de STP estabelece que há 4 órgãos de soberania:

1. Presidente da República;2. Assembleia Nacional;3. Governo e4. Os Tribunais.

Mas, contudo, mesmo estando claramente definido pela constituição, há uma expressão que sempre é utilizada, muito principalmente pelos líderes/representantes desses tais órgãos de soberania: “SOMOS TODOS CULPADOS”

Francamente! Será?

Duvido muito que se o país, ao longo dos tempos, estivesse bem, essa expressão teria sido sempre utilizada.

Essa expressão é sempre utilizada porque o país sempre esteve em maus lençóis.

Porque é que não se afirma, também, claramente, sem cerimónias, sem rodeios, sem medo, que os líderes/representantes desses órgãos de soberania é que são os verdadeiros culpados?

Já que a constituição define esses órgãos de soberania porque é que eles não se reúnem entre eles para estabelecerem ou discutirem os destinos e as actualidades do país?

ALGUMA VEZ ISSO JÁ ACONTECEU?

Para que servem esses órgãos de soberania administrarem o país cada um por si e cada um para o seu lado deixando o país sempre à deriva?

A busca e o encontrar de convergência dos pontos de vista, CONSENSOS, desses órgãos de soberania não seria salutar para o país?

É preciso que os órgãos de soberania em São Tomé e Príncipe, democraticamente, se reúnem periodicamente tanto para discutirem e estabelecerem o rumo que o país deve seguir como analisarem a situação actualizada do país.

Estou convicto que, enquanto isso não acontecer, dificilmente o país terá bons dias.

Juvêncio Amado d’Oliveira 13092026