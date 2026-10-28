Anulação de contratos pelos governos santomenses – um acto de corrupção?

Até parece mentira mas se se juntar as peças pode-se assim concluir.

Vejamos:

Todos os novos governos em STP anulam os contratos que o governo antecedente assinou. E a razão sempre avançada é que o tal contrato é LESIVO.

Como se houvesse algum contrato não lesivo. Como se algum investidor não quisesse lucro para si. Como se todos os governantes de STP fossem analfabetos a tal ponto de não serem capazes de enxergar a realidade para saberem que o investidor precisa de lucros. Como se eles, os governantes, não soubessem que qualquer lucro do investidor, por mais pequeno que seja, constitui lesão para o estado.

Enfim!

A anulação de contratos até pode estar certo e ser bom para o país.

Mas a questão que se pode equiparar à corrupção é que isso pode levar a que o investidor leve o caso à justiça.

Tendo o investidor levado o caso à justiça, o governo é obrigado a nomear um ADVOGADO para lhe defender.

Aqui é que pode entrar O ACTO DE CORRUPÇÃO governamental.

O governo anula o contrato; depois o governo nomeia um advogado; esse advogado não vai trabalhar de graça, pelo que terá que ter um contrato em que deverá ser pago; esse pagamento deverá ser negociado, certamente, com o chefe do governo;

GANHA/GANHA. GANHA o advogado e ganha o chefe do governo que anulou o contrato.

Não há dúvidas que existe mel para espremer!

Está pode ser uma das razões por que todos os governos fazem “fincapé” em anular os contratos do governo antecedente.

Pode ser que tenham razão em anular os contratos. Mas não se pode ignorar da existência do “mel para lamber”.

Sabendo das dificuldades que o país enfrenta e das dificuldades dos governos em negociar com parceiros, porquê os governos teimam em anular os contratos, QUE DIZEM LESIVOS, para depois nomear advogados PARA O ESTADO PAGAR em mais uma despesa para o país?

É verdade que os governos não estão nem aí para as desgraças do país. Estão “CAGANDO” para isso, pois têm tudo.

Aliás, o país é que está mal.

Os governantes não. O país é que está mal mas TODOS OS LÍDERES DOS ÓRGÃOS DE SOBERANIA têm os seus salários mensais,

– têm casa do estado ou subsídio para isso,

– têm telefone e cartões de comunicação pagos pelo estado,

– têm energia e água pagos pelo estado,

– têm despesas de representação pagas pelo estado,

– têm… …

– e todos os subsídios inerentes além de inventarem outras despesas pessoais que o país deve pagar.

Assim, os dirigentes precisam de alguma coisa? O estado é que está mal.

É preferível para os governantes que o mal continue.

Quando falo dos governantes falo dos lideres de todos os órgãos de soberania.

Esses líderes nunca se reuniram entre si para discutirem e analisarem os problemas do país.

A CORRUPÇÃO ESTÁ AÍ. À VISTA DE TODOS.

Continuem a anular os contratos, pois tarde ou cedo a verdade virá à tona.

Juvêncio Amado d’Oliveira 28102026