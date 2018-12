Vila de Micoló – Turismo Gastronómico a despontar?

A Vila piscatória de Micoló é uma localidade situada entre Vila de Conde e o local histórico de Fernão Dias e a caminho das melhores praias balneares do Pais. Entre Conde e Micoló existe o que é considerada a reta mais longa de São Tomé, felizmente em bom estado de circulação, em comparação com muitas estradas do Pais.

A Vila de Micoló, tornou-se um local por excelência onde se pode saborear os melhores grelhados de peixes, polvos, búzios do mar e chocos do Pais. Diariamente e sobretudo aos fins-de-semanas muitos se deslocam a essa localidade com esse objetivo. Tornou-se também um local de turismo gastronómico, pois, observam-se muitos estrangeiros nos diversos restaurantes ali existentes.

Pode-se encontrar peixes e moluscos de toda a qualidade, e tem a vantagem de os clientes poderem escolher o que pretendem e pedir para colocar na brasa, num grelhador a vista de todos.

Normalmente, o grelhado é servido quente, e sempre acompanhado da habitual fruta-pão e/ou banana pão meio madura. Como ainda não é servido saladas ou legumes, cada cliente pode fazer-se transportar dessa componente alimentar, se quiser. Muitos compram os seus grelhados e transportam-nos para comer na praia.

Nesta altura, como é época das mangas, entre Conde e Micoló pode-se comprar ao longo da estrada as famosas “mangas de Micoló”, conhecidas pela sua boa qualidade, e que poderão servir de uma excelente sobremesa.

Os peixes e mariscos servidos em Micoló são de boa qualidade porque por ser uma zona piscatória tem a vantagem de ser fresco, quase saído do mar diretamente para a brasa.

Dos inúmeros restaurantes, destaca-se o da Tia Sichinga (na foto). Ela e as suas filhas são pessoas muito simpáticas e acolhedoras e sempre com aquele sorriso cativante. Ela tem feito de tudo para melhorar as condições do seu restaurante, pois, está muito melhor do que há 6 meses.

Nota-se de facto que a Vila de Micoló tem-se tornado num ponto de turismo gastronómico. Claro que nem tudo vai bem sobretudo a questão de higiene, mas que felizmente tem melhorado dia a dia. Por essa razão acho que as Autoridades ligadas a essa área deviam dar alguma orientação e apoio a essa gente que lutam com os parcos meios e saber que dispõem para melhor servir os seus clientes. Digo apoio e não complicar como por vezes acontece. Um simples aconselhamento ou mesmo formação de algumas regras de restauração, por exemplo, o uso de batas ou aventais e toca para cobrir o cabelo enquanto estiverem a manipular os alimentos ou servir os clientes, fazia grande diferença. Encontrar financiamentos com juros baixos para permitir as pessoas melhorar a suas instalações seria outro apoio.

Se for dada a devida atenção e apoio por parte das autoridades do Pais, quem sabe se a Vila de Micoló poderá tornar-se no futuro um grande Centro de turismo gastronómico e não só, pois, tem potencialidades para tal. Fica aqui a dica para as Autoridades ligadas ao turismo.

Para terminar, faço uma proposta: Dirijam-se a Vila de Micoló quando quiserem saborear um bom grelhado ou um bom petisco. Não vão-se arrepender de certeza.

Bom apetite!

Fernando Simão

Dezembro/2018