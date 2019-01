São Tomé e Príncipe no TOP 10 de destinos turísticos para 2019

A Globe Spots que promove os principais destinos turísticos do mundo colocou São Tomé e Príncipe no primeiro lugar no grupo de 10 principais destinos turísticos para o ano 2019.

Na sua décima primeira selecção de destinos turísticos no mundo, a Globe Spots, destaca pela segunda vez o arquipélago são-tomense como um destino misterioso a ser descoberto pelo mundo.

São Tomé e Príncipe entrou pela primeira vez no TOP 10 de principais destinos turísticos do mundo no ano 2014, mas depois saiu do TOP 10. 5 anos depois, ressurge na principal promoção mundial de destinos turístico e como primeira opção para os turistas em 2019, no grupo de 10 países.

A Globe Spots diz ao mundo do turismo, que São Tomé e Príncipe, é um mistério virgem. O arquipélago é descrito pelas praias virgens onde as tartarugas desovam coberta por floresta tropical virgem, onde despontam montanhas espectaculares.

As comunidades do interior são hospitaleiras, e cercadas por jardins exuberantes de cacau e café. «Há óptimas oportunidades para caminhadas sobre cumes de montanhas e cachoeiras. O crime é inédito», refere a Globe Spots.

Dizz também que talvez por causa das raras conexões aéreas, São Tomé e Príncipe tenha recebido poucos visitantes. Mesmo assim nasceram pequenas casas de hóspedes, pensões nas plantações coloniais(Roças), resorts de luxo e até mesmo um restaurante gourmet.

Note-se que o Turismo, é definido pelos sucessivos governos de São Tomé e Príncipe, como sector estruturante para o desenvolvimento da economia nacional. O Novo Governo também colocou o turismo como pilar central do seu programa para os próximos 4 anos. Dados recolhidos pelo Téla Nón, indicam que está em forja a criação do Instituto Nacional do Turismo, que em médio prazo deverá substituir a Direcção Geral do Turismo.

Veja a publicação da Globe Spots – https://www.globespots.com/top-10-destinations/2019/

Abel Veiga