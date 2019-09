“Turismo é de Todos” tema da campanha lançada em STP

É o lema da campanha lançada nesta sexta – feira 27 de Setembro pelo Ministério dos Turismo. Uma campanha promovida pelo Governo, que pretende sensibilizar todos os estratos da sociedade são-tomense, para conhecer as vantagens do turismo para a economia e o desenvolvimento. Ao mesmo tempo o governo quer que cada cidadão se aproprie do Turismo.

“De modo que qas pessoas se apropriem do Turismo, e façam desta actividade algo que é delas», declarou o Director do Turismo, Hugo Menezes.

O Ministério do Turismo, registou no ano passado a entrada de 33 424 visitantes em São Tomé e Príncipe. As autoridades consideram que o turismo está a crescer no país, e pode melhorar muito mais.

Exactamente no dia internacional do Turismo foi lançada a campanha, “Turismo é de Todos”.

«Incentivar a preservação do património, natural, histórico e cultural. Despertar interesse da juventude para a carreira na área de turismo, e aumentar o grau de satisfação dos turistas em termos de acolhimento», são dentre vários objectivos da campanha, enumerados pelo director do Turismo. .

Com a campanha que vai demorar 1 ano, o ministério do Turismo, Cultura e Industria, pretende transformar cada cidadão são-tomense num operário da indústria do turismo.

O PNUD considera que o turismo tem enorme poder transformador da economia. Katarzyna Wawiernia, representante do PNUD no país, considerou o desenvolvimento sustentado do turismo, como uma das melhores ferramentas para combater o desemprego.

« Abraçar este espírito criactivo e com a colaboração eficaz dos parceiros do sector das tecnologias e as universidades, o turismo vai impulsionar a criação de mais e melhores empregos», assegurou a Representante do PNUD em São Tomé e Príncipe.

Crianças, jovens e adultos vão ser informados e formados durante um ano, sobre o valor do turismo, para o progresso das ilhas verdes.

STP quer despertar-se para transformar as suas potencialidades para o turismo em fonte de receitas e de desenvolvimento.

Abel Veiga