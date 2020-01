De Barco para o Ilhéu das Rolas

Aproveite a companhia da turista portuguesa Rute Norte, e descubra os encantos da região sul da ilha de São Tomé. É mais diário de viagem da turistas que já percorreu meio mundo em bicicleta, e que desta vez pedala nas ilhas do meio do mundo.

Este já não é o Pico Cão Grande. É um primo direito, não sei o nome dele.

O meu destino no táxi-partilhado é Porto Alegre. Vamos agora entrar em Malanza, onde parte das passageiras vai sair. São 11h38. Recordo que saímos às 9h de São Tomé. Eu de bicicleta nem amanhã chegaria.

Fui já abordada aqui pelo Dionísio, um taxista-motard, a dizer que me leva até à Praia Inhame por 30 dobras. Está a chover e achei muito caro, pelo que não aceitei. Vou de táxi até mesmo ao fim – Porto Alegre, e depois logo vejo. Até posso ir a pé até à Praia Inhame. A minha bicicleta faz-me falta.

Chegámos a Porto Alegre! Fim de viagem! Às 11h50! Foram quase 3h de viagem e 74,3 km.

O Dionísio diz-me então que me leva à Praia Inhame por 15 dobras. Eu aceitei

Já no recinto do hotel da Praia Inhame. Paguei ao Dionísio, agradeci-lhe, e disse-lhe que vou voltar com o taxista Nelson, depois de almoço.

O bar do hotel onde paguei as 250 dobras (10€) do barco.

Lá ao fundo está o barquinho já à minha espera. Vou ser a única passageira.

Carlos – o capitão do barco. Lá ao fundo à direita vê-se o Ilhéu das Rolas. Fiquei com o seu número de telemóvel para lhe enviar estas fotos pelo Whatsapp, e agora de vez em quando recebo uma chamada sua, em Portugal. Uma chamada da Praia Inhame!

A chegar ao Ilhéu das Rolas. São agora 12h34, a travessia levou 16 minutos.