Princesa de Mónaco vem passar férias em STP

Uma nota do gabinete de imprensa do Governo de São Tomé e Príncipe, distribuída a imprensa descreve a visita já nesta semana a São Tomé e Príncipe da Princesa Caroline de Hanôver.

ACOMPANHE A NOTA :

Caroline, irmã do Príncipe Albert II de Mónaco, estará no nosso país para gozar as férias, concretamente na Região Autónoma do Príncipe no período de 22 de Janeiro a 2 Fevereiro 2020.

A princesa de Hannover chegará no aeroporto de São Tomé no dia 22 de Janeiro de 2020, às 14 horas 30 minutos, num voo privado da Bombardier Global 6000, e seguirá viagem para ilha do Príncipe.

A visita da Princesa do Mónaco é encarada pelo Governo São-tomense com bastante optimismo, e reveste-se de um capital de mais-valia para a promoção do turismo de São Tomé e Príncipe.

De recordar que São Tomé e Príncipe faz parte do leque dos vinte países recomendado pela cadeia televisiva CNN como sendo um dos destinos recomendado para visitar no ano de 2020.

Quem é a Princesa Caroline?

Caroline Luísa Margarida Grimaldi, nasceu no dia 23 de Janeiro de 1957( 63 anos por completar), é uma princesa do Mónaco, princesa de Hanôver e duquesa de Brunsvique-Luneburgo, e a filha mais velha do Príncipe-soberano Rainier III do Mónaco e de sua esposa, a atriz estadunidense Grace Kelly. Seu irmão, Alberto II, é o actual Príncipe-soberano de Mónaco.

Fonte Gabinete de Imprensa do Governo de São Tomé e Príncipe