Destino turístico de STP evolui para patamar digital

A iniciativa de colocar o destino turístico de São Tomé e Príncipe numa plataforma digital, é da empresa EVENTURECOTRAVEL. Liderado por Myrian Daio, ex-directora do turismo, o projecto foi analisado e debatido na primeira conferência “ Eventur Tourism Conference 2022” realizada dia 23 de Março em São Tomé. Várias entidades portuguesas do mundo do turismo participaram por videoconferência.

Será que não temos nada a fazer neste capítulo da digitalização do mercado do turismo? Questão levantada por Myrian Daio(na foto). A própria directora da empresa Eventur, respondeu. Afinal de contas São Tomé e Príncipe tem muito a fazer no capítulo da digitalização das oportunidades e das ofertas de turismo.

Segundo Myrian Daio, a pandemia da Covid-19 provocou mudanças nos mercados emissores de turistas.

Foto : Myrian Daio

«Hoje as pessoas estão mais viradas para a Internet a programar tudo através da internet, organizam as suas férias através da Internet…. Precisamos estar on line, precisamos ter as nossa ferramentas digitais e informações disponíveis, porque é ali onde hoje cada vez mais as pessoas procuram informação», explicou.

Para levar o destino do país ao mundo digital, a Eventur decidiu criar uma plataforma designada Cão Grande, o nome de uma dos picos da ilha de São Tomé.

A plataforma digital vai segundo Myrian Daio maximizar as informações sobre o destino São Tomé e Príncipe, eliminado dúvidas e insegurança que podem desencorajar o turista a visitar o arquipélago.

Quais são as dificuldades que os turistas estão a encontrar hoje quando decidem vir para São Tomé?

Segundo Myrian Daio, os turistas precisam saber se é preciso ou não o visto para entrarem no país. Precisam de Informações sobre as exigências do serviço de migração e fronteira, sobre a reserva do hotel, etc.

«São preocupações que ficam na cabeça do turista e se ele não encontrar resposta atempadamente, e de forma fácil ele desiste do destino. São Tomé tem que olhar para isto, o sector privado tem que ver para isto», frisou Myrian Daio.

A plataforma digital Cão Grande, pretende ser a solução. O mecanismo digital tem a missão de fornecer ao Turista todo tipo de informação sobre o destino São Tomé e Príncipe.

« Eventur abre espaço para que todos possam estar nesta plataforma. Cada um com seu espaço de gestão, pode colocar a sua informação, o seu serviço, o seu hotel, o seu quarto, o seu carro, a sua excursão, e fazer a venda directa com o cliente», acrescentou.

A conferência de quarta-feira com operadores turísticos internacionais, permitiu a avaliação do comportamento do mercado nacional de turismo, e a modalidade de realizar a sua digitalização.

Conferência “Eventur Tourism” – Intervenção de Brígida Brito / Professora Associada da Universidade Aut. de Lisboa

O projecto inclui também a criação de um aplicativo de orientação para os turistas que visitam São Tomé e Príncipe.

«Com a boa internet que temos no país, o turista poderá baixar para o seu telemóvel, um aplicativo, com toda informação para orienta-lo. Ele vai poder saber onde pode comer, os restaurantes, onde estará a acontecer uma actividade nocturna, um bar, uma discoteca, um posto de saúde, etc», pontuou Myrian Daio.

Segundo a Directora da empresa EVENTURECOTRAVEL, tradicionalmente os turistas reclamam que não conseguem gastar dinheiro no mercado nacional. Agora com o aplicativo que vai ser criado, o turista terá diversas ofertas de oportunidades para comprar serviços, e produtos no mercado nacional.

Conferência

O projecto de digitalização do destino turístico São Tomé e Príncipe quer que as informações sobre o destino sejam mais acessíveis para os visitantes e os clientes.

Abel Veiga