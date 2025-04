Turismo com Propósito: São Tomé e Príncipe Desafia o Futuro com Plano Audacioso de Sustentabilidade

São Tomé e Príncipe decidiu jogar alto no tabuleiro do turismo internacional, apostando suas fichas num modelo de crescimento sustentável, estratégico e inclusivo. A mais recente prova desse compromisso foi dada hoje no Hotel Pestana, onde se realizou um workshop de alto nível que reuniu governo, sector privado, parceiros internacionais e técnicos especializados num único objetivo: transformar o turismo são-tomense numa potência verde do Atlântico.

O evento, inserido na componente 2 do Projeto WACA – apoiado pelo Banco Mundial –, foi mais que um encontro técnico: foi um espaço de decisões. Com a presença da Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, Nilda da Mata, representantes do Banco Mundial, autoridades locais e operadores turísticos, a reunião definiu rotas de investimento e desenvolvimento para um sector que se quer moderno, resiliente e lucrativo.

“Chegou o momento de parar de vender apenas beleza natural e começar a estruturar um turismo que gera riqueza para o país e dignidade para as nossas comunidades”, afirmou hoje, quarta-feira, 23 de abril, a ministra do ambiente Nilda da Mata, e sublinhou que “o mundo está de olhos postos em nós. Precisamos estar à altura.”

No workshop, foi revelado que três zonas de alto potencial turístico — duas em São Tomé e uma na Região Autónoma do Príncipe — foram escolhidas para receber investimentos prioritários. Os critérios incluíram não apenas atractividade natural, mas também viabilidade ecológica, potencial de impacto socioeconómico e sustentabilidade a longo prazo.

A empresa THL, encarregada da condução dos estudos técnicos, apresentou os cinco eixos estratégicos que nortearão a transformação do sector:

Reabilitação das zonas costeiras e combate à erosão;

Melhoria de infra-estruturas turísticas com padrão internacional;

Capacitação de mão-de-obra local;

Fomento ao empreendedorismo verde;

E a promoção internacional do arquipélago como um destino sustentável de excelência.

“Não basta termos praias de sonho. Precisamos de estratégia, investimento e compromisso. O turismo pode — e deve — ser uma locomotiva do nosso desenvolvimento, mas com responsabilidade ambiental e social”, sublinhou a coordenadora da THL.

Com este workshop, São Tomé e Príncipe marca um ponto decisivo na corrida por um turismo mais inteligente, mais inclusivo e menos dependente dos modelos tradicionais que esgotam recursos e deixam pouco retorno local. O recado está dado: o país quer estar na linha da frente do turismo sustentável e está disposto a fazer o que for preciso para chegar lá.

Waley Quaresma