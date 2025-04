60 locais turísticos mapeados em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe tem agora mapeados, pela primeira vez, os locais com maior potencial para o turismo sustentável.

Agostinho Neto e comunidade de cacau, bem como as praias Jalé, Vanhá, Cabana e Inhame, Boca do Inferno, Roça Água Izé e Plano de Água Izé, Lagoa Azul, praias Guegue e Morro Peixe, além da vila de Micoló, foram identificados como locais estratégicos para o desenvolvimento turístico em São Tomé.

Na ilha do Príncipe, o miradouro de Nova Estrela, Terreiro Velho e a Praia Abade foram selecionados como destinos prioritários.

“Embora muitos desses locais possuam grande valor histórico, cultural e natural, eles enfrentam desafios significativos, como a degradação, a falta de infraestrutura adequada e a escassez de promoção eficaz”, destacou Nilda da Mata, Ministra de tutela.

São lugares com forte potencial turístico, agora destacados graças ao apoio do Banco Mundial, no âmbito do projeto WACA+. A aposta passa por atrair investimento para valorizar esses espaços, mas o Banco Mundial deixa um aviso.

“O mundo está repleto de locais turísticos financiados por doadores internacionais que acabam sem visitantes. Para que os destinos turísticos sejam viáveis, é essencial que contem com investimentos do setor privado e que sejam acompanhados por um plano de negócios capaz de garantir impacto a longo prazo”, alertou Pilar Salgado, colíder do Projeto Waca +.

“Nesse sentido, apelamos à cooperação entre os setores público e privado, bem como à mobilização de recursos, para que nossos pontos turísticos deixem de ser apenas potenciais e se tornem referências reais de orgulho nacional e atratividade internacional”, enfatizou Nilda da Mata.

A sustentabilidade dos investimentos depende de uma estratégia de longo prazo e de uma promoção eficaz junto do mercado internacional.

Ao todo, foram identificados 60 locais com interesse turístico no arquipélago, 45 na ilha de São Tomé e 15 no Príncipe, com prioridade para os mencionados nesta primeira fase.

José Bouças