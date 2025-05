Mulheres da “Brasa Quente” mais preparadas para servir os turistas em Micoló

As mulheres da Vila Turística de Micoló estão agora mais preparadas para servir os clientes, principalmente turistas que procuram peixe e moluscos grelhados.

Com o apoio da Associação das Mulheres Empreendedoras Europa – África, as mulheres da Associação “Brasa Quente” aprenderam a preparar a mesa e novos métodos de higienização do espaço onde preparam as refeições.

Grelhadores e mesas à beira da estrada. É o cenário do dia-a-dia da Vila de Micoló. Uma vila piscatória localizada na porta de entrada da principal zona balnear do distrito de Lobata.

Álvaro Romero, turista espanhol acompanhado por duas raparigas também espanholas, descreveu o sabor genuíno que estimula o apetite de quem visita Micoló.

«Vim aqui a Micoló, porque senti que é o melhor lugar para se comer peixe. Sim. É o que vimos na Internet. Gosto de tudo, o peixe é muito bom, particularmente isto, o polvo é muito gostoso», afirmou Álvaro Romero.

As mulheres de Micoló são as arquitectas do crescimento do Turismo na Vila. O aumento da procura trouxe novas exigências para as cozinheiras. É preciso melhorar a higiene e a preparação da mesa para os turistas.

A Associação das Mulheres Empreendedoras Europa – África entrou levou ensinamentos para as mulheres da Brasa Quente. Isabel de Nascimento, Presidente da Associação que une mulheres europeias e africanas, veio da Bélgica, mas é cidadã angolana.

A Presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras Europa – África, orientou a formação. Começou pela preparação da mesa. Disse às mulheres de Micoló que num restaurante os olhos do visitante são os primeiros a comer. Uma mesa bem posta é o primeiro ponto de atracção. «Temos de valorizar a nossa cultura, somos africanas e temos de valorizar a nossa cultura. Não podemos pôr na mesa um pano qualquer. Temos aqui o tecido africano e vamos fazer uma coisa bonita com ele…», explicou.

O tecido africano deu brilho à mesa. O garfo e a faca enrolados no guardanapo de papel, são colocados debaixo do prato, exactamente para evitar o contacto com as moscas. A Associação das Mulheres Empreendedoras EUROPA – África ensinou também as colegas da Brasa Quente de Micoló, a utilizar as folhas e flores da terra, muitas vezes ignoradas como o capim, para ornamentar a mesa.

Deolinda d´Assunção cozinheira que há mais de 20 anos ganha sustento para a família através das Brasas de Micoló, confessou que está mais preparada para servir os visitantes.

«Aprendi um bocadinho. A nossa colega que veio nos ensinou, deu-nos um bom exemplo. Como ela preparou a mesa está muito bem. Eu não fazia assim. Tomei uma aula de empreendedora. Pois não são só as crianças que têm de aprender, os adultos também», precisou Deolinda d´Assunção.

FOTO : Deolinda d´Assunção

Micoló é uma passagem obrigatória para quem visita São Tomé. «O sabor de Micoló está espalhado por todo o mundo. Vir para São Tomé e não passar por Micoló, é como se não tivesse vindo para São Tomé. O sabor daqui gera saudades», assegurou Deolinda D´Assunção.

A acção de formação resulta da parceria entre a Primeira Dama de São Tomé e Príncipe Fátima Vila Nova e a Associação das Mulheres Empreendedoras Europa – África.

«Esta associação tem sede na Europa mas integra as mulheres africanas e europeias. Nós vamos dar continuidade a formação. Mesmo on-line as mulheres que tiverem dúvidas poderão contactar com as professoras para estarem mais bem informadas», pontuou Fátima Vila Nova.

Mulheres da Associação Brasa Quente de Micoló, mais qualificadas para promoverem o turismo e de forma sustentável.

Abel Veiga