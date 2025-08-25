São Tomé e Príncipe celebrou no domingo, 24 de agosto, o Dia Nacional do Turismo, uma data de extrema importância para o arquipélago, instituída em 2013 com o objetivo de posicionar o turismo como um dos principais motores de crescimento econômico sustentável do país.

A celebração foi marcada por uma série de atividades culturais, educativas e promocionais em diversas regiões, com ênfase na promoção do ecoturismo, turismo de natureza e na valorização do patrimônio local.

A Direção do Turismo e Hotelaria, sob a liderança de Shellita Viegas, organizou eventos como feiras de produtos locais, visitas guiadas aos pontos turísticos mais emblemáticos da ilha e conferências sobre as melhores práticas para um turismo sustentável. Além disso, workshops voltados para a capacitação de profissionais do setor foram realizados para fortalecer o ecossistema turístico nacional, abordando desde a gestão hoteleira até práticas de turismo responsável e sustentável.

Shellita Viegas, destacou que a celebração deste ano teve como foco a necessidade de diversificação das ofertas turísticas e a criação de novos produtos e experiências que atendam ao perfil de turistas que buscam mais do que sol e praia, mas uma imersão na rica biodiversidade e cultura do país. “São Tomé e Príncipe tem um vasto património natural e cultural que precisa ser mais bem explorado. O ecoturismo é uma das maiores apostas para o futuro do setor, com um enorme potencial de crescimento“, afirmou Viegas.

O país tem vantagens competitivas inegáveis para se tornar um destino de excelência no turismo sustentável, com sua biodiversidade exuberante, suas florestas tropicais, praias intocadas e uma rica herança cultural. A estratégia do governo para o setor turístico visa promover experiências autênticas, sustentáveis e comunitárias, beneficiando tanto os turistas quanto as comunidades locais, criando oportunidades de emprego e fomentando o empreendedorismo local.

O turismo representa um pilar essencial para a economia são-tomense, com destaque para segmentos como o turismo de aventura, o turismo ecológico e o turismo comunitário. A valorização de produtos locais, a promoção do turismo em zonas menos exploradas e o incentivo ao empreendedorismo turístico são vistas como peças-chave para o futuro do setor, que já é considerado um dos mais promissores para o desenvolvimento sustentável do país.

Waley Quaresma