Praia Boi e o Miradouro das Antenas na ilha do Príncipe

A Praia Boi localiza-se a Este da Ilha do Príncipe, na vasta baía entre a Ponta da Telha e a Ponta da Cana, próxima da Nitreira e da Bela Vista.



Uma praia tropical digna de um postal, com águas azul-turquesa, palmeiras ondulantes e quase sempre ninguém. Terá de trazer a sua comida, mas é perfeita para um piquenique. Situada em redor do promontório da Praia Macaco, o acesso é feito de carro através de um complexo de caminhos de terra batida sem sinalização, melhor percorridos com assistência local. O guarda à entrada da Roça Belo Monte é uma boa fonte de informação e pode encontrar um guia local para si.



Álbum com 60 registos fotográficos de autoria de Dinis Manuel Alves.

O Miradouro das Antenas é como um olhar sobre outro azul que contém mar, montanhas altas e a praia Macaco deitada à direita, imaculadamente lavada pela máquina incansável do oceano. A praia igual cada dia, o mar igual cada dia, a tempestade iminente a cada hora. Nunca sabemos quando mas sabemos que vem. É como dizem: aqui encontras a natureza no seu estado mais puro e ainda pouco acessível.

Ali de cima o mundo está demasiado absorto no seu epicentro. A miragem tricomática da ilha naquele silêncio não permite ver mais nada. Tudo é azul, amarelo e verde, sobretudo, verde. É tremenda a quantidade de árvores adormecidas nos seus vazios. Atrás de mim, uma asa de avião pousada que ninguém explica por que braços chegou, por que datas se despenhara, nem de que corpo se soltou. Um pequeno mistério que valeria a peregrinação para encontrares e vislumbrares aquele horizonte tão limpo.

Álbum com 25 registos fotográficos de autoria de Dinis Manuel Alves.