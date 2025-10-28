Roça São João dos Angolares, um paraíso verde | São Tomé

No coração da costa sul de São Tomé, a Roça São João dos Angolares é um lugar onde a arte, a gastronomia e a história se encontram num só espaço.

Pousada muito acolhedora, com uma marca distintiva bem presente por se encontrar polvilhada de largas dezenas de obras de arte. E também um verde deslumbrante, que destacamos profusamente neste álbum.

Projecto dinamizado pelo consagrado Chef e artista plástico João Carlos Silva. Natural de Angolares, estudou em São Tomé, Angola e Portugal antes de se tornar um nome incontornável na valorização cultural do país. Fundador do CIAC, da Bienal de Arte e Cultura e da Roça São João, lidera projectos que unem arte, património e sustentabilidade. Apresentou “Na Roça com os Tachos” (RTP) e foi nomeado Embaixador da Cultura de São Tomé e Príncipe. Criou a OLGA – Oficina de Gastronomia e o festival FOLGA, além de coordenar o Festival das Ilhas Microestados do Mundo.

Em 1994 co-fundou a Associação Roça Mundo – com Isaura Carvalho – a qual passou a Fundação em 2002. Na sequência deste projecto foi criado o CIAC – Centro Internacional de Arte e Cultura, em 1994, tendo mais tarde dado origem à CACAU – Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia, um projecto de maior dimensão que realizou a 1.ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, em 1995.

Tivemos o prazer de nos cruzarmos e conversar um pouco com João Carlos Silva, primeiro no restaurante da roça, mais tarde quando visitávamos o CACAU. Prazer por se tratar de pessoa simples, sem peneiras, com gosto de conversar.