Crime ambiental no negócio de extracção de areia a troco de “pão com chouriço”

MANIFESTO SOCIAL Nº 08/2021 – CRIME AMBIENTAL NO NEGÓCIO DE EXTRAÇÃO DE AREIA A TROCO DE “PÃO COM CHOURIÇO”

Num momento em que globalmente se trava uma árdua luta contra as alterações climáticas, assiste-se em São Tomé e Príncipe diversas ações de destruição ambiental, passando por desflorestação, com abate abusivo e indiscriminado de árvores, queimada de lixo tóxico a céu aberto, exploração ilegal de areia, entre outros crimes ambientais. Essas ações têm causado de forma visível a alteração climática.

Exemplo disto são as chuvas torrenciais que, ultimamente, têm assolado o país, as devastações de áreas agrícolas provocadas por tempestades e vendavais, e a incursão do mar que tem destruído a superfície terrestre. Não obstante a proibição decretada pelas autoridades competentes, a areia é constantemente extraída aos olhos de todos, ganhando proporções gigantes e preocupantes.

Tudo isto perante um Governo que se mantém impávido e sereno, assistindo à destruição ambiental do país. A zona de Micoló é, entre muitas outras, um dos exemplos mais graves desta situação. O Observatório Transparência STP reitera que seu papel enquanto iniciativa civil, é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguardar o interesse público, no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado.

São Tomé 26 de maio de 2021 Observatório Transparência STP + transparência > efetividade