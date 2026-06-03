Aziz LEBBAR, vice-prefeito de Fez: Os laços culturais sino-marroquinos são fortes e estão em constante crescimento

De 1 a 4 de junho, o “Diálogo Global de Prefeitos 2026 Beijing” acontece na capital chinesa. Aziz LEBBAR, Deputado e Vice-Presidente da Câmara de Fès (Marrocos), declarou numa entrevista com Shanhui Zhang da CGTN Français que os intercâmbios culturais e humanos entre a China e a África são extremamente fortes – como testemunham os numerosos estudantes marroquinos na China – e que se fortalecem ao ritmo da cooperação económica, industrial e digital entre os dois países.