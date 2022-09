O Festival do Meio do Outono – China

O Festival do Meio do Outono

Origem e simbologia

O Festival do Meio do Outono, que cai em 10 de setembro neste ano, é um tradicional feriado chinês que tem como origem o culto à lua. O festival é celebrado no 15º dia do oitavo mês do calendário chinês e simboliza a colheita e as reuniões familiares. Como sempre ocorre durante a lua cheia, ele também é chamdo de Festival da Lua.

Descrições sobre o “meio do outono” apareceram primeiro nos “Ritos de Zhou”, a coleção de rituais da Dinastia Zhou do Leste 3000 anos atrás. Descreviam o oitavo mês lunar, o segundo mês do outono, como “meio do outono”. Os chineses começaram a celebrar o Festival do Meio do Outono nos início da Dinastia Tang (618-907), um período de abundância material e florescimento cultural. Desde então, os chineses cultuavam a lua oferecendo bebidas, frutas e comida nas ruas, expressando sua gratidão pela boa colheita e pedindo à deusa da lua que trouxesse boa sorte.

O templo da Lua, ou Yuetan, no centro de Beijing, era onde os imperadores das Dianstias Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911) reverenciavam a lua.

O festival do Meio do Outono foi incluido na lista do patrimônio cultural intangível no ano de 2006 e a partir do ano de 2008, passou a ser feriado.

Clique o link para assitir o vídeo- Vamos apreciar a lua cheia do Festival do Meio do Outono: https://fb.watch/fgl2BAXE0h/

2. Lenda

Algumas lendas surgiram a partir deste festival. A mais famosa delas fala sobre o arqueiro Hou Yi e sua esposa Chang’e. De acordo com a lenda, existiam 10 sóis no céu que queimavam as plantas e faziam as pessoas morrerem de fome. Hou Yi usou seu arco e flechas para atirar em 9 deles, salvando a Terra.

O arqueiro ganhou como recompensa um elixir que o tornaria imortal, mas preferiu guardar o vidro para passar o resto da vida ao lado de sua esposa. Um dos estudantes de Hou Yi se aproveitou da ausência do mestre e entrou em sua residência para roubar o elixir. Para evitar que o ladrão levasse o presente de seu marido, Chang’e tomou a poção que a fez voar até a lua. Para honrar a esposa, Hou Yi começou a rezar para a lua.

Comemorações

O Festival do Meio do Outono, também é conhecido como a Festa da Reunião, isso porque, durante este festival, as famílias se reúnem para apreciarem e cultuarem a beleza da Lua, desfrutarem da companhia um do outro e partilharem comidas típicas.

No caso de não poder se encontrar com seus parentes nesse dia, costumam compartilhar momentos com os amigos para apreciar a linda lua e saborear comidas típicas. É também um dia importante para lembrar os antepassados.

Além da Lua e da família reunida, três elementos indispensáveis para o festival que é um patrimônio cultural:

Bolinho da Lua: Com formatos redondos, eles representam a união familiar e a lua cheia, são bolinhos cozidos e com os mais diferentes tipos de recheios, que variam de nozes, até gema de ovo.

Clique o link para assistir o vídeo- Bolinho da Lua: https://fb.watch/flxA4cy0rF/

Senhor Coelho: É um símbolo da festa, o mesmo tem um corpo humano, mas as orelhas e boca de um coelho, sendo o mesmo um embaixador do festival na cidade de Pequim.