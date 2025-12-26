Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe pretende
organizar um programa de formação de quatro dias intitulado “Certificação Introdutória em
Contratação Pública – Nível 2 Acreditado pelo CIPS”.
O objetivo desta iniciativa é fortalecer as capacidades de contratação pública entre as partes
interessadas que trabalham em São Tomé e Príncipe, acolhendo também profissionais da sub
região.
A contratação pública eficaz é um pilar fundamental da boa governança, contribuindo para a
transparência, a responsabilização, a eficiência e a otimização da utilização dos recursos públicos.
Esta formação integra o apoio contínuo do PNUD às instituições nacionais e aos seus parceiros na
melhoria dos sistemas de contratação e no desenvolvimento de competências profissionais.
Leia na íntegra as versões portuguesa e inglesa :
felicidade
26 de Dezembro de 2025 at 15:56
Pnud a cobrar ? isto esta mesmo complicado
Comeram todo o dinheiro?