Anúncios

“Certificação introdutória em contratação Pública – Nível 2 acreditado pelo CIPS”.

Posted on

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe pretende
organizar um programa de formação de quatro dias intitulado “Certificação Introdutória em
Contratação Pública – Nível 2 Acreditado pelo CIPS”.

O objetivo desta iniciativa é fortalecer as capacidades de contratação pública entre as partes
interessadas que trabalham em São Tomé e Príncipe, acolhendo também profissionais da sub
região.

A contratação pública eficaz é um pilar fundamental da boa governança, contribuindo para a
transparência, a responsabilização, a eficiência e a otimização da utilização dos recursos públicos.
Esta formação integra o apoio contínuo do PNUD às instituições nacionais e aos seus parceiros na
melhoria dos sistemas de contratação e no desenvolvimento de competências profissionais.

Leia na íntegra as versões portuguesa e inglesa :

Nota Conceitual_Formação CIPS nível 2_PT (1)Descarregar
Concept Note CIPS level 2_ENDescarregar
Related Items:

Recommended for you

1 Comment

1 Comment

  1. felicidade

    26 de Dezembro de 2025 at 15:56

    Pnud a cobrar ? isto esta mesmo complicado

    Comeram todo o dinheiro?

    Responder

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top