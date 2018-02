Japão promove semana cultural em STP

A Embaixada do Japão em São Tomé e Príncipe escolheu o mês de Fevereiro para promoção do intercâmbio cultural entre os dois países. Segundo o programa, de 19 à 20 de Fevereiro o público são-tomense vai ser brindado com noites de filmes japoneses. Com entrada livre, o anfiteatro do Centro Cultural Brasil- São Tomé e Príncipe será o palco da exibição de filmes japoneses.

Já no dia 21 de Fevereiro, “Sistema de Educação no Japão e no Brasil”, será tema de uma conferência organizada pela embaixada do Japão em São Tomé e Príncipe. A conferência terá lugar no Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe a partir das 18 horas.

Para ministrar a conferência o Masato Ninomiya, Dr em Direito pela Universidade de Tóquio Japão. Masato Ninomiya é Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo-Brasil, professor visitante das universidades em Coimbra, Tóquio e Hiroshima. É também Advogado militante e Tradutor Público Juramentado em português, japonês e inglês, em São Paulo.

O leitor deve consultar os dois cartazes da semana cultural japonesa em São Tomé e Príncipe :

