CCB-STP acolheu 1ª noite de Filmes de Japão em STP

O anfiteatro do Centro Cultural Brasil- São Tomé e Príncipe foi palco nos dias 19 e 20 do mês vigente da primeira noite de Filmes de Japão no arquipélago, no quadro da promoção do intercâmbio cultural entre os dois povos.

Foram dois dias de exibição cinematográfica japonesa na capital santomense, que mereceu os demais rasgados elogios do bom público presente, nos dois dias de apresentação.

De modo a mostrar a diversidade do país no ramo do cinema, foi exibido duas categorias de filme, sendo uma comédia e um desenho animado.

Na primeira noite, foi mostrado o filme que retratou a história de um arquitecto de banheiras de Spa para Imperio Romano, que percorre inadvertidamente o tempo e se encontra em um japonês moderno balneário. Neste filme, o mesmo toma elementos da cultura japonesa que ele aprende lá de volta com ele para Roma e é extremamente bem-sucedido, o que leva o Imperador a ordená-lo para construir um Spa maciço.

Já na segunda e última noite, a exibição foi ela destinada para o público infantil, com o desenho animado, que retratou o sonho de um estudante do ensino médio, de nome Takao, que almejava ser sapateiro, mas neste anseio ele conhece Yukino, nos encontros casuais no jardim, nos dias chuvosos e acabam por se ficar juntos.

Feitas as contas da 1ª noite de Filmes de Japão em STP, o saldo foi satisfatório, confirmou o 2º secretário da embaixada nipónica no Gabão, que não mediu esforços para agradecer todos quantos se interessaram pela cultura japonesa.

Henrie Martins