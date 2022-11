“Os Maias”, de João Botelho em exibição no CCP

No quadro do cionema literário, o Centro Cultural POrtuguês em São Tomé e Príncipe, agendou para o dia 30 de novembro de 2022, às 18h, a exibição do filme “Os Maias”.

Primeira adaptação cinematográfica da obra homónima de Eça de Queirós, considerada uma das mais importantes da literatura portuguesa.

Portugal, século XIX. Afonso da Maia casa com Maria Eduarda Runa. Do casamento nasce Pedro, um rapaz nervoso e instável superprotegido pela mãe. Ainda jovem, Pedro conhece Maria Monforte, por quem se apaixona e com quem casa, a contragosto da família. Da relação nasce Carlos Eduardo e Maria Eduarda.

Alguns anos depois, Maria Monforte apaixona-se por um italiano e foge levando a filha. Destroçado e incapaz de lidar com a traição, Pedro suicida-se.

Carlos, ainda pequeno, cresce aos cuidados do avô. Entre os dois constrói-se o último laço forte da velha família Maia. Passam-se vários anos. Carlos termina o curso de Medicina em Coimbra e vai viver para Lisboa onde pretende abrir um consultório. Afonso decide deixar a sua quinta no norte do país e acompanhar o neto. Os dois instalam-se numa das casas da família, o Ramalhete, que durante vários anos esteve desabitada e servia apenas para guardar mobílias. Como médico aristocrata, Carlos leva uma vida ociosa na companhia do seu amigo e escritor de obras “inacabadas” João da Ega. Um dia conhece Maria Eduarda, uma mulher bela e cheia de mistérios que acabou de chegar à capital. A paixão é recíproca e os dois vivem um amor cego, ignorando o terrível pecado que estão a cometer.

Ficha Técnica

Título Original: Os Maias – Cenas da Vida Romântica

Intérpretes: Graciano Dias, Maria Flor, Pedro Inês, João Perry, Hugo Mestre Amaro, Maria João Pinho, Adriano Luz, Filipe Vargas, Marcello Urgeghe, Pedro Lacerda, Rita Blanco, José Manuel Mendes, André Gonçalves

Realização: João Botelho

Produção: Ar de Filmes

Autoria Argumento: João Botelho

Ano: 2014