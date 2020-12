Contagem regressiva para Meia Maratona Simão Carvalho

Está à porta, 21 de Dezembro, a realização pela primeira vez no país, da Meia Maratona-Simão Carvalho, evento que visa render tributo ao técnico que mais medalhas trouxe ao país, professor Simão Carvalho.

A provaestá sendo organizada pelo Ministério da Juventude e do Desporto (Direcção Geral do Desporto), Federação Santomense de Atletismo e H-Eventos, em parceria com o Comité Olímpico Santomense, Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, as Câmaras de Água-Grande e Cantagalo, Ajurt, Academia de Futebol Feminino e a operadora de comunicação “UNITEL”.

A competição que terá lugar no dia da descoberta da ilha, comportará uma extensão de 21 km, ligando a Praia Ex-PM, em Água-Grande, à turística Praia de 7 Ondas, em Cantagalo.

Segundo o porta-voz da comissão, os preparativos estão a correr ao ritmo desejado.

“As coisas estão a correr bem, mas poderia ser melhor, se todos que comprometeram dessem a sua contribuição. Todavia, só podemos estar satisfeitos com aquilo que já conseguimos angariar e organizar. Apesar do pesar, vamos realizar uma boa prova no dia estipulado”.

O responsável aproveitou para agradecer a coragem das entidades que abraçaram o projecto, acrescentando que as mesmas só terão a ganhar com a prova, uma vez que a meia maratona, mas que uma competição de atletismo, servirá também como uma grande proposta de marketing para as mesmas, ainda mais no momento em que vive o mundo, salientou-o.

A competição contará com a participação de atletas de vários pontos do país, a destacar, corredores da Região Autónoma do Príncipe, bem como corredores internacionais.

Martins dos Santos