“Rei” com regresso agendado para último terço de 2021

As emoções do “desporto Rei” regressam em Setembro, ano e meio depois da sua paralisação, avançou o presidente da Federação Santomense de Futebol, FSF, Domingos Monteiro, em declaração à imprensa.

A notícia foi avançada dias depois do anúncio de levantamento das medidas restritivas a prática das modalidades coletivas no país.

Domingos Monteiro, entusiasmado com o regresso da prática no arquipélago, frisou que estão criadas as condições financeiras, técnicas e materiais para os que 38 clubes (32 em São Tomé, e seis (6) na Região Autônoma do Príncipe, RAP) possam começar a competir em Setembro.

Monteiro sustentou ainda que“está em curso a negociação com as autoridades para definir as modalidades e meios financeiros para efectivação dos testes COVID aos jogadores, árbitros, delegados, técnicos e dirigentes”.

Face as limitações que ainda são impostas, os jogos, segundo o mesmo dirigente, serão realizados em quatro palcos, três em São Tomé (Estádio Nacional 12 de Julho, Olímpico de Folha-Fede e Quartel do Morro) e um na RAP (Estádio Regional 13 de Junho).

De salientar a época começará com o jogo da Super Taça António Aguiar entre os últimos campeões, Agrosport de Monte Café (vencedor do Campeonato Nacional) e Porto Real (vencedor da Taça de São Tomé e Príncipe).

Martins dos Santos