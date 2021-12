STP pedala contra Covid-19

“UMA VACINA PARA O BEM DE TODOS” é o lema do grande passeio solidário de bicicleta a ter lugar neste domingo, às 5h30, com concentração na Praça Yon Gato, numa organização da Alisei, em parceria com a Federação Santomense do Ciclismo e aBikeSolutions STP, financiado e promovido pela OMS e Ministério da Saúde, com o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre a necessidade de continuar a aplicar individual e colectivamente todas as medidas preventivas, com a prioridade para a vacina contra a Covid-19.

Com o aproximar da quadra festiva, e do perigo eminente da nova variante do vírus, é necessário que o país possa tomar todo tipo de medidas que visam prevenir os populares dos riscos.

Face a isso, será organizado no próximo domingo (5), um desfile de bicicleta a favor da vacinação contra a Covid-19 no arquipélago, numa organização da Alisei, em parceria com a Federação Santomense do Ciclismo e a BikeSolutions STP, com o financiamento e promoção da OMS e do Ministério da Saúde, no quadro do projecto: “Fortalecimento do engajamento comunitário direcionado para a vacinação contra a Covid-19”.

A actividade que terá o epicentro na Praça Yon Gato, com sorteio, animação e vacinação, e percorrerá (centro da capital, Fruta- fruta, Água-Arroz, Bombom, Almas, Praia Melão, Pantufo, Santo Gabriel, Praia ex-PM e Praça da Independência), visará sensibilizar e informar a população da necessidade de continuar a aplicar individual e colectivamente todas as medidas preventivas, com a prioridade para a vacina contra a Covid-19.

De informar que no processo da vacinação, os 50 primeiros a serem administrado a vacina, terão direito a uma t-shirts da prova.

Martins dos Santos