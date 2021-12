Mauro acaba com hegemonia do Edney

Mauro Alfredo pôs o fim à hegemonia do Edney Nascimento no ciclismo, a vencer este domingo a prova de contrarrelógio, do campeonato nacional, que percorreu Rua 3 de Fevereiro à Pousada Boavista.

Depois de seis anos (2015-2021) a vencer, Edney Nascimento foi ultrapassado este domingo, no contrarrelógio de 16km, por seu principal adversário, Mauro Alfredo, que aproveitou o baixo nível do Nascimento, para roubá-lo o trono.

Edney justificou a derrota com o seu estado de saúde, que nesta altura não é dos melhores, mas não tirou o mérito ao triunfo do Alfredo, que foi o justo vencedor, grinfou o ciclista.

Na categoria de montanha, Tropa foi o grande vencedor, mandando para o segundo posto, o actual líder, Fapula, que nesta edição, não teve argumento para superar o seu colega.

De sublinhar que os ciclistas voltarão à estrada no próximo domingo para a prova de linha, com partida na Rua Barão de Água Izé e termino em Bombom, com uma volta em Ribeira Afonso.

Martins dos Santos