Aliança não afasta o “fantasma” e Militares isolam temporariamente

O Aliança Nacional não conseguiu afastar o “fantasma” da Taça de São Tomé e Príncipe, onde foi eliminado recentemente por Diogo Vaz, e voltou a marcar passos este final de semana, em jogo da 12ª jornada da principal liga santomense, a perder em casa diante do Sporting de São Tomé (0-1).

A ronda que marcou o retorno da competição, depois de quase um mês de suspensão, devido aos compromissos da seleção nacional, ficou ela marcada de igual modo, pelo triunfo do Seis de Setembro diante do Guadalupe (2-0), que assumiu temporariamente a liderança da prova; da vitória do Caixão Grande na recepção ao Trindade (3-0); e do empate a uma bola entre o Sporting de Praia Cruz e UDRA de Angolares, no considerado jogo de cartaz.

Já no embate dos últimos, Palmar levou a melhor sobre a Correia (1-0) trocando de posição com o adversário. Por fim, devido ao mau tempo que se fez sentir em Monte Café, o jogo entre o Agrosport e Riboque não foi realizado, ficando por uma data a definir pela Comissão Organizadora dos Campeonatos Nacionais.

RESULTADOS DA 12ª JORNADA

Palmar 1 – 0 Correia

Sporting C. Praia Cruz 1 – 1 UDRA

Seis de Setembro 2 – 0 Guadalupe

Aliança Nacional 0 – 1 Sporting de São Tomé

Caixão Grande 3 – 0 Trindade

Agrosport – Riboque (por realizar)

CLASSIFICAÇÃO

1º – Seis de Setembro 12 jogos/26 pontos

2º – AgroSport M. Café 11/24

3º – UDRA 12/24

4º – Aliança Nacional 12/24

5º – Sporting C. Praia Cruz 12/18

6º – Caixão Grande 12/17

7º – Riboque 11/15

8º – Trindade 12/14

9º – Guadalupe 12/13

10º – Sporting de São Tomé 12/12

11º – Palmar 12/9

12º – Correia 12/8

Martins dos Santos