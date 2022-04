I DIVISÃO: Monte Café regressa (…),Praia Cruz é “vexado” e Riboque puxa dos “galões”

Vai ao rubro a luta pela liderança no principal campeonato de futebol em São Tomé e Príncipe, com o Agrosport de Monte Café a regressar este final de semana, ao topo da classificação, após o triunfo no reduto de Guadalupe, por 3-1, e a derrota do então líder, Seis de Setembro, no terreno da Trindade (3-0), em jogos da 13ª jornada.

A ronda que arrancou na sexta-feira, agravou a crise dos resultados em Pantufo, em mais uma derrota do Aliança Nacional, diante da UDRA de Angolares, por 5-3.

O histórico Sporting de Praia Cruz foi humilhado na deslocação ao campo de Correia, por expressivo 5-0, motivando forte contestação dos adeptos.

No inverso, esteve o lendário Vitoria do Riboque, que na recepção ao Palmar, puxou dos “galões” e aplicou a goleada da jornada, 6-1.

Por fim, o Sporting de São Tomé venceu o Caixão Grande, por 2-1.

RESULTADOS DA 13ª JORNADA

Trindade 3 – 0 Seis de Setembro

Guadalupe 1 – 3 Agrosport de Monte Café

Sporting São Tomé 2 – 1 Caixão Grande

UDRA 5 – 3 Aliança Nacional

Correia 5 – 0 Sporting de Praia Cruz

Vitoria do Riboque 6 – 1 Palmar

CLASSIFICAÇÃO

1º – Agrosport de Monte Café, 12 jogos/ 27 pontos

2º – UDRA de Angolares 13/27

3º – Seis de Setembro 13/26

4º – Aliança Nacional 13/19

5º – Sporting Praia Cruz 13/18

6º – Vitoria do Riboque 12/18

7º – Caixão Grande 13/17

8º – Trindade 13/17

9º – Sporting de São Tomé 13/15

10º -Guadalupe 13/13

11º – U. D. Correia 13/11

12º – D. Palmar 13/9

Martins dos Santos