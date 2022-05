Seis de Setembro recupera(…) e “Angolares” alcançam Monte Café

Os militares de Seis de Setembro regressaram este final de semana, em cumprimento da 14ª jornada da principal liga santomense, à liderança da prova, com 29 pontos, mais um que os adversários, UDRA de Angolares e Agrosport de Monte Café.

Ora um, ora outro, assim vai oconfronto pelo título na ilha de São Tomé, com os militares de Seis de Setembro a regressarem à liderança da prova, depois de duas jornadas na 3ª posição.

O regresso ao tronofoi possível mediante a conjugação de três resultados, vitória caseira ante o Sporting de São Tomé, por 3-1, derrota do então líder, Agrosport de Monte Café ante Trindade, por 1-0, e o empate do 2º classificado, UDRA de Angolares, a uma bola diante do Caixão Grande.

Nos outros jogos, a turma de Aliança Nacional conquistou os primeiros pontos nesta 2ª metade do campeonato, a vencer o Desportivo de Correia, por 2-1, afastando a crise instalada no clube, fase à ausência de bons resultados; Sporting de Praia Cruz recebeu e goleou o último classificado, Palmar, por 5-2; e Guadalupe vs Riboque repartiram pontos, no empate a uma bola.

RESULTADOS DA 14ª JORNADA

Caixão Grande 1 – 1 UDRA de Angolares

Praia Cruz 5 – 2 Palmar

Aliança Nacional 2 – 1 Correia

Guadalupe 1 – 1 Vitória Riboque

Seis de Setembro 3 – 1 Sporting de São Tomé

Agrosport de Monte Café 0 – 1 Trindade

Classificação

1º – Seis de Setembro (14 jogos/29 pts)

2º – UDRA de Angolares (14 jogos/28 pts)

3º – Agrosport de Monte Café (14 jogos/28 pts)

4º – Aliança Nacional (14 jogos/22 pts)

5º – Sporting Praia Cruz (14 jogos/21 pts)

6º – Riboque (14 jogos/20 pts)

7º – Trindade FC (14 jogos/20 pts)

8º – Caixão Grande (14 jogos/18 pts)

9º – Sporting de São Tomé (14 jogos/15pts)

10º -Guadalupe (14 jogos/14 pts)

11º -Correia (14 jogos/11 pts)

12º -Palmar (14 jogos/9 pts)

Martins dos Santos