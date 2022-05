Divisão de Honra: JUBA “imparável” aumenta distância para perseguição

O líder do campeonato, JUBA do Diogo Simão, averbou este final de semana, em jogo da 13ª jornada, mais uma vitória no seu percurso rumo ao segundo escalão, vencendo fora de portas o conjunto de Ribeira Afonso, por 1-3, alargando para oito, os pontos que o separa da segunda posição, ocupada por Ototó.

RESULTADOS

Ototó – Conde (adiado)

Diogo Vaz – Boavista (adiado)

Ké-Morabeza 3 – 3 Andorinha SC

Varzim FC 1 – 3 Juba Diogo Simão

Marítimo Micoló –UDASM (adiado)

CLASSIFICAÇÃO

1º – Juba D. Simão (13 jogos/31 pontos)

2º – Ototó (12/23)

3º – UDASM (12/21)

4º – Andorinha (13/21)

5º – Marítimo Micoló (12/20)

6º – Ké-morabeza (13/17)

7º – Varzim FC (13/15)

8º – Boavista (12/8)

9º – Diogo Vaz (12/6)

10º-Conde (12/4)

Martins dos Santos