Seis de Setembro segura liderança com “mão cheia” e Monte Café é o novo vice

A 15ª jornada da principal liga santomense foi perfeita para os militares de Seis de Setembro, que na deslocação ao Estádio Nacional 12 de Julho, aplicaram chapa cinco a UDRA de Angolares, segurando com todas as forças a liderança da prova, que na véspera, tinha sido assaltada à condição, pela turma de Agrosport de Monte Café, com o triunfo por 0-2 ante o Sporting de São Tomé.

Com essas combinações, UDRA e Monte Café trocaram de posição, com a turma de Mé-Zóchi a se posicionar na segunda posição, com menos um ponto do líder, e com mais três do que o conjunto de Caué.

Resultados

D. Palmar -Aliança Nacional (adiado)

Sporting CST 0 – 2 Agrosport de Monte Café

Riboque 2 – 1 Sporting de São Tomé

Trindade 4 – 0 D. Guadalupe

U. D. Correia – B. U. FC Caixão Grande (adiado)

UDRA 0 – 5 D. 6 de Setembro

Classificação:

1º – Seis de Setembro (15jogos/32 pontos)

2º – Agrosport de Monte Café (15/31)

3º – UDRA de Angolares (15/28)

4º – Riboque (15/23)

5º – Trindade (15/23)

6º – Aliança Nacional (14/22)

7º – Sporting de Praia Cruz (15/21)

8º – Caixão Grande (14/18)

9º – Sporting de São Tomé (15/15)

10º – Guadalupe (15/14)

11º – Correia (14/14)

12º – Palmar (14/9)

Martins dos Santos