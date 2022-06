Neves manda recomendar faixa de campeão e Santana pode “acabar” com Caué

Desportivo de Neves mandou reservar, este final de semana, a faixa de campeão, a vencer a turma da Cruz Vermelha de Almeirim (1-2), em jogo de acerto de calendário, referente a 16ª jornada, ficando desta forma a três pontos do título, quando apenas só faltam duas jornadas para o fim da prova.

Está mais próximo o triunfo da equipa do extremo norte, Neves, que este final de semana foi ao terreno de Cruz Vermelha arrancar à campeão, uma vitória, por 1-2. Com este resultado, a turma de Neves fica a três pontos do objectivo, quando só resta por disputar apenas duas jornadas, onde o líder terá, a toeira, um calendário acessível, recepção ao conjunto de Folha Fede e saída para o terreno de Santana.

Embora esteja perto do desígnio, Doné, técnico de Neves, pede muita calma e concentração aos jogadores e os adeptos, frisando que “ é preciso temos o pé bem assente na terra, para não acontecer o que já aconteceu aos outros nesta época, que devido a emoção, deixaram perder tudo. Vamos trabalhar e focar no próximo jogo para conseguimos o nosso objectivo”.

Ainda para o cumprimento da jornada, UDESCAI venceu (0-2) fora Ribeira Peixe, que disse adeus ao segundo escalão; e Amadora aplicou a goleada da tarde (6-0) ao xadrez de Porto Alegre, que também pode seguir o mesmo caminho do seu rival de Caué, caso a turma de Santana pontualiza na próxima jornada, deixando o sul da ilha sem representante neste escalão.

Com esses resultados, à frente da prova fica da seguinte forma: Neves com 30 pontos; UDESCAI, Folha Fede e Bombom, todos com 27; e Cruz Vermelha com 25. Já na luta pela despromoção, Santana (18), Porto Alegre (13) e Ribeira Peixe (11), esta última já despromovida.

Martins dos Santos