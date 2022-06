UDRA diz (…) adeus ao título e Seis de Setembro sai intacto do Wembley

A UDRA de Angolares disse este final de semana, praticamente, adeus a luta pelo título do Principal Escalão do Futebol em São Tomé e Príncipe-série São Tomé, a perder de forma esclarecedora ante o Sporting de São Tomé (2-0), em jogo da 18ª jornada, que viu o líder, Seis de Setembro, a sair intacto do Wembley, com o triunfo sobre Aliança Nacional (2-1).

Nos outros jogos, Monte Café consolidou o segundo posto, a vencer sem contestação o Sporting de Praia Cruz (1-2); Caixão Grande bateu Riboque (0-2); Correia foi goelada em casa pela Trindade (1-4); e Palmar ganhou o balão de oxigênio ante o Guadalupe, com o triunfo por (2-1).

Resultados:

Palmar 2 – 1 Guadalupe

Sporting de Praia Cruz 1 – 2 Agrosport de Monte Café

Riboque 0 – 2 Caixão Grande

Aliança Nacional 1 – 2 Seis de Setembro

Correia 1 – 4 Trindade

UDRA 0 – 2 Sporting de São Tomé

Classificação:

1º – Seis de Setembro (44 pts)

2º – Agrosport de Monte Café (39 pts)

3º – UDRA (35 pts)

4º – Trindade (32pts)

5º – Caixão Grande (26 pts)

6º – Vitória Riboque (26 pts)

7º – Sporting Praia Cruz (25 pts)

8º – Aliança Nacional (23 pts)

9º – Sporting de São Tomé (21 pts)

10º – Correia (17 pts)

11º – Guadalupe (17 pts)

12º – Palmar (15 pts)

Martins dos Santos