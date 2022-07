“Militares” marcam encontro com “Águias do Príncipe” na “Finalíssima” da 1ª Divisão

Os Militares de Seis de Setembro confirmaram este final de semana a presença na Finalíssima da 1ª Divisão, ante Operários do Príncipe “Águias do Príncipe”, sagrando campeões da ilha de São Tomé, com o triunfo, por margem mínima (2-1), frente ao Caixão Grande, em desafio da penúltima jornada.

Depois do Príncipe ter conhecido há muito o seu represente (Operários “Águias do Príncipe”) na Finalíssima da 1ª Divisão, este final de semana, foi a vez de São Tomé, também conhecer o seu emissário (Seis de Setembro), que se sagrou, antecipadamente, o campeão de São Tomé, na recepção ao Caixão Grande, com triunfo por 2-1.

Os Militares fizeram jus da época regular que realizaram esta temporada, fazendo do quartel o seu bastião, ao contrário da concorrência que pecou neste aspecto, fazendo com que o título doméstico fosse entregue aos novos campeões, a duas jornadas do fim.

Com a consagração dos Militares, caiu por terra o sonho do Agrosport de Monte Café em conquistar o bicampeonato, tendo agora que lutar para assegurar a segunda posição, que está a um empate, depois da repartição de pontos (1-1) nesta jornada com o Aliança Nacional.

Ainda nesta jornada, UDRA de Angolares confirmou o mau momento que vive, perdendo na recepção ao Riboque (2-3), depois de estar por duas vezes à frente do marcador; Guadalupe regressou à vitória (2-0) na recepção ao Sporting de Praia Cruz; Trindade foi surpreendido em casa diante do Palmar (2-4); e por fim, Sporting de São Tomé venceu por margem mínima, mas suficiente para garantir a manutenção, a União de Correia (3-2).

Resultados da 20ª Jornada

Agrosport 1 – 1 Aliança Nacional

Trindade 2 – 4 Palmar

Guadalupe 2 – 0 Sporting de Praia Cruz

Seis de Setembro 2 – 1 Caixão Grande

UDRA 2 – 3 Riboque

Sporting de São Tomé 3 – 2 U. Correia

Classificação:

1º – D. 6 de Setembro 20 jogos/ 47 pts

2º – AgroSport 20/40

3º – UDRA 20 /35

4º – Trindade 20/32

5º – Riboque 20/29

6º – Caixão Grande 20/26

7º – Sporting C. Praia Cruz 20/25

8º – Sporting de São Tomé 20/24

9º – Aliança Nacional 20/24

10º -Guadalupe 20/20

11º -Palmar 20/18

12º – U. Correia 20/17

Martins dos Santos