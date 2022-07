Divisão de Honra: JUBA regressa com título de campeão

Está de regresso e com o título de campeão, ao segundo escalão, a JUBA de Diogo Simão, que este final de semana, no embate da consagração, venceu fora (0-1) o último classificado, Conde.

Sem sobra de dúvidas, JUBA foi a melhor equipa da última divisão, coroado no final, com o título de campeão, primeiro na sua história.

Conseguiu em 54 pontos possíveis, amealhar 42, mais dois que o vice-campeão, que tambem merece um destaque nesta corrida, porque foi um adversário à altura, nunca deixando o campeão descansar na sombra de “bananeira”, ameaçando sempre a liderança.

Na última jornada, as duas equipas somaram mais três pontos fora de portas, JUBA no terreno de Conde (0-1) e Santa Margarida no reduto de Ototó (1-2).

Nos outros confrontos, Andorinha perdeu em casa ante Boavista (1-2); Micoló escorregou frente ao Diogo Vaz (1-2); e Kê Morabeza tombou em casa diante de Varzim (0-2).

Resultados da 18ª jornada

Ké-Morabeza 0 – 2 Varzim

D. Ototó 1 – 2 UDASM

Micoló 1 – 2 Diogo Vaz

Conde 0 – 1 JUBA de Diogo Simão

Andorinha 1 – 2 Boavista

CLASSIFICAÇÃO – Final

1º – Juba D. Simão 18 jogos /42 pts

2º – UDASM (18/40

3º – Ototó 18/30

4º – Andorinha 18/25

5º – Micoló 18/25

6º – Varzim FC 18/25

7º – Kê Morabeza 18/20

8º – Boavista 18/17

9º – Diogo Vaz 18/13

10º- Conde 18/11

Martins dos Santos / Foto: Jornal desportivo