Porto Real vence Super Taça “António Aguiar”

O conjunto do Porto Real da ilha do Príncipe conquistou esta terça-feira a segunda Super Taça “António Aguiar” na sua história, a vencer o Agrosport de Monte Café, ilha de São Tomé, por 4-3, após o empate (1-1) durante os 120 minutos.

O jogo que teve lugar no Estádio Regional 13 de Junho, aconteceu num clima de festa, proporcionado pelos residentes da Região Autónoma do Príncipe, que vibraram com a vitória do Porto Real.

Os golos surgiram na segunda parte do jogo, com Porto Real a abrir o ativo, aos 55 m’, por intermédio de Emerson; e Agrosport a igualar o marcador aos 89 m’, por Samuel.

No final, o treinador de Monte Café lamentou as oportunidades desperdiçadas, felicitando o adversário pela conquista.

Já o técnico vencedor exaltou a bravura dos seus jogadores que souberam sofrer para oferecer este título aos simpatizantes do clube.

Porto Real sucede a UDRA de Angolares como vencedor da Super Taça “António Aguiar”.

Martins dos Santos

Foto – Visão desportiva