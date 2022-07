Operários e Seis de Setembro adiam decisão para “12 de Julho”

Operários da Região Autónoma do Príncipe e Seis de Setembro de São Tomé empataram a um golo na primeira mão da Finalíssima do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, no Estádio Regional 13 de Junho.

No desafio entre os campeões domésticos, foram os militares de Seis de Setembro a adiantar no marcador, aos 43 minutos, com o golo do Tinho, melhor marcador do campeonato, agora com 17 golos.

Na segunda parte, o conjunto do Operários entrou mais determinante, com o golo de empate a aparecer aos 73 minutos por Artur Amoço, que perpetuou até o fim do encontro.

O jogo de todas as decisões, em São Tomé, está agendado para o próximo domingo (31), no Estádio Nacional 12 de Julho.

Martins dos Santos