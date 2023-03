Kelve Semedo sonha com convocatória para a seleção nacional de STP

A viver um grande momento no Académico de Viseu, Kelve Semedo sonha com convocatória para a seleção nacional de São Tomé e Príncipe: “Seria um orgulho”

Defender a seleção do seu país é o sonho de muitos atletas. Entretanto, para alguns, esse sonho muitas vezes fica pelo caminho devido à quantidade de atletas que disputam vagas numa convocatória.

Kelve Semedo, jogador de 18 anos do Académico de Viseu, está a sonhar com o momento de quem sabe, poder representar o seu país. Até o presente momento, o ponta de lança soma 14 golos em 18 jogos e vem ajudando muito o clube nesta época, que está na fase de subida da II Divisão Nacional de Juniores Sub-19.

“O meu foco, neste momento, é ser o melhor marcador do campeonato e poder subir de divisão com o Académico de Viseu. Se eu vier a ser chamado para seleção de São Tomé e Príncipe seria um orgulho enorme para a minha família e para mim.”

Nascido no Distrito de Água Grande, em São Tomé e Príncipe, o avançado lembra-se de quando migrou para Portugal:

“Eu nasci em São Tomé no distrito de Água Grande. Os familiares do meu pai eram do bairro Militar e a família da minha mãe eram bairro O’Q D’Rei. Eu vim para Portugal no ano de 2011, com sete anos.”

Antes de chegar ao Viseu, Kelve Semedo era sempre um dos melhores marcadores pelo Repesenses na formação. Em quatro épocas pelo clube, somou 84 golos em 54 jogos. O atleta relata um pouco sobre seu momento:

“Eu estou a viver um grande momento no Académico de Viseu, fruto esse do trabalho intensivo que eu tenho tido e também do grande apoio que eu recebo dos meus familiares . Eu tive uma boa fase nos Repesenses, foi onde eu tive uma grande evolução como jogador. Daqui para frente, é continuar a evoluir e marcar mais golos.”

Kelve Semedo vem de uma família de futebolistas dos quais destaca-se o antigo internacional Jairson Semedo, que atuou no Vitória SC na época 1999/20 no emblema de Guimarães. O jovem ainda destaca o foco que está a ter no futebol português, mas almeja poder, no futuro, disputar outras competições.

”Neste momento eu estou focado no futebol português, pois é onde eu estou atualmente e tenho objetivos importantes. Mas, no futuro, gostaria de ter a experiência de jogar em outras ligas por exemplo, um dos meus maiores sonhos é jogar na Premier League. Mas ainda há muito caminho para se percorrer”.

Kelve também é detentor da cidadania portuguesa, o que significa também que está apto para defender a seleção de Portugal em caso de uma convocatória.

João Kurgel – Portugal