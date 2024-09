Inter de Bombom vence o Caixão Grande por 2-1 e mantém-se na luta pelo título

Quando o Caixão Grande abriu o marcador, aos 17 minutos, por Daniel, muitos foram os que pensaram que o Inter de Bom Bom iria ter uma tarde difícil. Mas os pupilos de Danilson Cunha provaram o contrário e empataram a partida três minutos depois, com o golo do inevitável Maqui.

Após o intervalo, as duas equipas entraram com muita ansiedade. Prova disso foram as falhas consecutivas registadas de parte a parte. Até que, numa jogada de inspiração, Edson encheu-se de confiança e à entrada da grande área rematou sem hipóteses para o guarda redes Ezequiel.

Com a vitória por 2-1 o Inter de Bombom mantém a chama acesa na luta pelo título. Já o Caixão grande continua na zona de despromoção.

A duas jornadas do fim, o campeonato de futebol em São Tomé continua ao rubro com o Inter de Bombom a não dar fuga ao líder do campeonato, o Agrosport de Monte Café cujo jogo diante do Vitória do Riboque não chegou ao fim por causa do mau tempo. As duas equipas estavam empatadas a zero quando o árbitro decidiu pela suspensão da partida que já ia no segundo tempo.

Nos outros jogos o 6 de Setembro goleou o Palmar por 5-0, Juba de Diogo Simão bateu o trindade por 2-0, Aliança Nacional venceu a UDRA de Angolares também por 2-0 e o Guadalupe bateu o Sporting de Praia Cruz por 2-1.

José Bouças