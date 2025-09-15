Operários do Príncipe vencem Riboque e levam vantagem para a segunda mão do nacional de futebol

O Sport Operários e Benfica do Príncipe deu um passo importante rumo ao título de campeão nacional de futebol de São Tomé e Príncipe ao vencer o Vitória do Riboque por 1-0, na primeira mão da fase decisiva.

Com este resultado, a equipa da Região Autónoma parte em vantagem para o jogo da segunda mão, agendado para este sábado, no Estádio Regional 13 de Junho, na ilha do Príncipe.

Num duelo marcado pelo equilíbrio tático e pela forte disputa no meio-campo, o Riboque mostrou dificuldades em sair do

seu setor defensivo. A única brecha surgiu numa cobrança de falta pela esquerda, onde Artur apareceu com precisão para cabecear e colocar a bola no fundo das redes, incendiando de alegria os adeptos do Príncipe presentes no Estádio Nacional 12 de Julho.

O encontro ganhou contornos dramáticos nos minutos finais, com a expulsão do técnico dos Operários após uma acesa troca de palavras com o quarto árbitro.

Apesar do revés, o treinador do Vitória do Riboque mantém a confiança e acredita que a eliminatória continua em aberto. Já o técnico dos Operários prefere a cautela, sublinhando que “ainda nada está ganho”.

A decisão do campeonato será conhecida este sábado, num palco onde a paixão pelo futebol promete estar ao rubro.

José Bouças