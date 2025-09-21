Operários do Príncipe conquistam título nacional de futebol

Os Operários do Príncipe são os novos campeões nacionais de futebol de São Tomé e Príncipe. O empate a zero diante do Vitória do Riboque foi suficiente para confirmar a conquista, depois da vitória por 1-0 no encontro da primeira mão.

O troféu maior do arquipélago fica, assim, entregue à equipa da Região Autónoma do Príncipe.

Logo após o apito final, a festa tomou conta do Estádio Regional 13 de Junho, na cidade de Santo António, onde os adeptos celebraram efusivamente a conquista do campeonato.

Além do troféu, os campeões receberam um cheque de 200 mil dobras (cerca de 8 mil euros) entregue pela Federação Santomense de Futebol, como reconhecimento pelo feito.

Com esta nova conquista, os Operários consolidam a hegemonia no futebol santomense nos últimos anos, dominando o principal escalão da modalidade.

Para os novos campeões, a temporada ainda não terminou. Os Operários têm pela frente a final da Taça de São Tomé e Príncipe, onde irão defrontar o Inter de Bombom.

A expectativa é alta e a equipa do Príncipe promete lutar por mais um troféu para coroar uma época de ouro.

Com cinco títulos nacionais conquistados em seis temporadas, o treinador Valdir — conhecido como “mister Valdir” — tornou-se símbolo de competência e liderança. Os adeptos pedem agora à Federação Santomense de Futebol que o técnico seja nomeado selecionador nacional.

O Vitória do Riboque volta a adiar o sonho, pois o jejum já dura 36 anos.

José Bouças