Sport Operários e Benfica projeta estreia na Liga dos Campeões Africanos

O Sport Operários e Benfica, da Ilha do Príncipe, reafirma a sua posição de liderança no futebol são-tomense ao anunciar a intenção de participar na próxima edição da Liga dos Campeões da CAF.

A ambição continental surge na sequência de uma trajetória vitoriosa que, nos últimos seis anos, inclui cinco campeonatos nacionais, duas dobradinhas e diversos troféus, como a Supertaça, consolidando uma hegemonia que tem marcado o panorama desportivo nacional.

“Por tudo quanto os jogadores têm dado, eles merecem um prémio: vamos concorrer para a Liga dos Campeões Africanos na próxima época”, declarou João Leonardo, Presidente do Clube dos Operários.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos atletas, ainda em pleno relvado sintético do Estádio Nacional 12 de Julho, onde celebravam a conquista da Taça de São Tomé e Príncipe.

“Estamos muito felizes. É um feito inédito para nós. Nunca os Operários participaram numa competição deste nível. Vamos preparar-nos com seriedade e, se acontecer, daremos o nosso melhor. Temos uma equipa determinada, focada e respeitadora dos adversários”, afirmou Wilber Mendes, jogador da formação da Ilha do Príncipe.

A eventual presença na principal competição africana representa um marco simbólico e estratégico, sobretudo num contexto em que há vários anos nenhuma equipa são-tomense participa na Liga dos Campeões.

A expectativa agora recai sobre a concretização deste sonho, que poderá elevar o futebol nacional a novos patamares de visibilidade, profissionalismo e competitividade internacional.

