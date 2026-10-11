JOJ Dakar 2026 – Uma trajetória sem falhas: o sonho dos jovens jogadores de basquete

Qual é o comprimento da trajetória de uma bola de basquete, desde seu voo até sua queda na cesta? São os 12.000 quilómetros que separam Dakar de Chengdu. É também todas as manhãs e todas as noites passadas a treinar sem parar e a suar.

Para os jogadores da equipe nacional júnior senegalesa de basquete 3 3, o basquete é uma paixão, um sonho e, sobretudo, uma luz que ilumina seu caminho. Eles conheceram as feridas, enfrentaram as dificuldades, mas nunca pensaram em soltar a bola. Neste momento, eles estão em estágio em Chengdu, com um único objetivo: um dia vestir a camisa de honra, usar as cores do Senegal no palco dos Jogos Olímpicos da Juventude e lutar por seu país.