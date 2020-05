BP ajuda o Governo na produção de máscaras reutilizáveis para a prevenção ao COVID-19

As empresas petrolíferas que operam em São Tomé e Príncipe responderam ao apelo lançado pelo Governo são-tomense para reforçar o Plano de Contingência Nacional contra a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e estão a disponibilizar fundos dos projectos sociais para reforçar a compra de material e equipamentos médicos para ajudar o país na luta contra a pandemia do COVID-19.

Na sequência das medidas de contingência adotadas pelo Governo para o novo coronavírus (COVID-19), a empresa petrolífera BP, a operar no país desde 2018 como operadora nos Blocos 10 e 13 da Zona Económica Exclusiva, está a financiar a produção de 61.000 máscaras sociais reutilizáveis para oferecer à população nas ilhas de São Tomé e Príncipe.

As máscaras, produzidas por mais de 50 produtores locais, estão certificadas pelo Ministério da Saúde e vão ser distribuídas pela Secretaria de Estado do Comércio e Indústria.

A entrega das primeiras máscaras será formalizada na presença de membros do Governo, no dia 7 de Maio, às 9h00, numa cerimónia no Arquivo Histórico da cidade capital.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, São Tomé e Príncipe já regista quatro óbitos por COVID-19, pelo que as contribuições das empresas petrolíferas constituem ajuda preciosa para mitigar a propagação da pandemia no país.

Fonte : Gabinete de Comunicação da Agência Nacional de Petróleo / Felisberto Branco