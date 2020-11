MARAPA e o Programa Tatô vão instalar recifes artificiais marinhos em São Tomé

As duas ONG, que operam em São Tomé e Príncipe no domínio da protecção do ambiente marinho e da biodiversidade marinha, firmaram uma parceria para juntas concorrerem ao projecto de investimento social, proposto pelas companhias petrolíferas BP Exploration e a Kosmos Energy.

O projecto de investimento social, também apoiado pela Agência Nacional de Petróleo, pretende promover o desenvolvimento económico e social de forma sustentada para as pessoas, de São Tomé e Príncipe e destinado às ONG e a Sociedade Civil.

MARAPA e o Programa Tatô, dizem numa nota de imprensa que submeterem ao projecto de investimento social proposto pelas duas companhias petrolíferas «uma proposta de projecto de instalação de recifes artificiais marinhos na zona costeira de São Tomé, tendo sido seleccionado».

Em São Tomé e Príncipe, um recife artificial marinho é vulgarmente conhecido por “Budo Kiá”.

«A presente acção tem por finalidade a criação de novos abrigos de protecção de juvenis e zonas de alimentação e reprodução para os peixes contribuindo desta forma para recuperação e sustentabilidade dos recursos pesqueiros e da biodiversidade marinha, no aumento dos recursos pesqueiros disponíveis e consequentemente no aumento do rendimento da pesca para os pescadores artesanais e as palaiês(vendedoras de peixe)», refere a nota de imprensa.

Segundo as ONG MARAPA e o Programa Tatô, o aquecimento global, a sobrepesca, a poluição entre outros factores «estão matando este frágil e importantíssimo ecossistema marinho em São Tomé e Príncipe».

Agora com o financiamento das companhias petrolíferas BP Exploration e Kosmos Energy, a zona costeira da ilha de São Tomé, vai beneficiar de uma infra-estrutura importante para o sector das pescas.

«O sector turístico também poderá vir a beneficiar destas estruturas submarinas, pois elas formam verdadeiros oásis para mergulhadores recreactivos e pesca desportiva», acrescenta a nota de imprensa das ONG MARAPA e Programa Tatô.

Abel Veiga