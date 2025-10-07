São Tomé e Príncipe renova acordo de pesca com a União Europeia

Acordo de Pesca com a União Europeia: São Tomé e Príncipe garante encaixe financeiro superior a 6 milhões de euros e reforça sustentabilidade marítima

O novo Acordo de Pesca celebrado entre São Tomé e Príncipe e a União Europeia representa um avanço significativo face ao protocolo anterior. Embora não constitua a solução ideal, configura-se como o entendimento possível e, sobretudo, vantajoso para o arquipélago, segundo o Diretor-Geral das Pescas, João Pessoa.

Entre os ganhos destacados, sobressai a redução do esforço de pesca, com impactos positivos na preservação dos recursos marinhos. “O acordo anterior previa 8 mil toneladas; agora, o limite é de 6.500 toneladas. Passámos de 34 para 32 navios cerqueiros, o que traduz um esforço de pesca mais contido”, sublinhou o responsável.

No plano financeiro, o encaixe global supera largamente os 3,3 milhões de euros inicialmente divulgados. “Com a venda do atum a 130 euros por tonelada, multiplicado pelas 6.500 toneladas de referência, e somando os 825 mil euros anuais disponibilizados pela União Europeia, o valor total ascende a mais de 6 milhões de euros”, explicou João Pessoa.

O apoio setorial também foi reforçado, passando de 440 mil para 500 mil euros por ano, destinados ao fortalecimento da gestão, fiscalização e apoio à pesca artesanal.

Outro avanço relevante é a redução da vigência do acordo, que passa de cinco para quatro anos, permitindo maior flexibilidade para revisões estratégicas.

Pela primeira vez, a União Europeia admite a possibilidade de desembarque das faunas acompanhantes em território nacional, desde que São Tomé e Príncipe crie as infraestruturas adequadas. “É um sinal claro da necessidade de investir num porto acostável, capaz de responder às exigências operacionais e ambientais do setor”, concluiu o Diretor-Geral.

José Bouças