SHELL reforça presença na zona económica exclusiva de STP

Num comunicado que envio à redacçao do Jornal Téla Nón, a Agência Nacional de Petróleo, informa que a empresa Shell reforçou os seus interesses participativos em 6 blocos de petróleo da zona económica exclusiva.

«A empresa SHELL que em 2019 adquiriu interesses participativos nos blocos 6 e 11, reforçou a sua presença no país com a aquisição dos direitos de participação da Kosmos Energy São Tome and Principe (Kosmos Energy) nos blocos 6, 10, 11 e 13, detidos pela empresa afiliada da Kosmos Energy – “KE STP Company», refere a Agência Nacional de Petróleo.

O comunicado acrescenta que «a aquisição anunciada a 8 de Setembro de 2020, pela empresa mãe da Kosmos Energy e a Shell, faz parte de uma transação de portfolio alargado de ativos da Kosmos Energy em quatro jurisdições (São Tomé e Príncipe, Suriname, Namíbia e África do Sul), concluída após avaliação do pedido e apresentação de recomendações ao Governo pela Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP)».

Veja o comunicado da Agência Nacional de Petróleo na íntegra, para ter mais dados e elementos sobre o reforço da presença da SHELL na pesquisa do petróleo no mar territorial de São Tomé e Príncipe. VEJA – Comunicado_entrada_da_Shell

Abel Veiga